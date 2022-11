Der FC Nieheim lässt nicht nach: Gegen Schlusslicht Spvg Steinhagen gab sich der Landesliga-Tabellenführer auf eigenem Platz keine Blöße und schoss vor allem dank Goalgetter Tobias Puhl einen deutlichen Sieg heraus. Einen bitteren Sonntag erlebte dagegen die Spvg Brakel im Kellerduell in Dornberg.

Fußball-Landesliga: Spitzenreiter baut seinen Vorsprung aus. Brakel verliert in Dornberg

Nicht zu stoppen. Nieheims Torjäger Tobias Puhl (am Ball) wird hier vom Steinhagens Luka Lüttich attackiert. Der Angreifer erwischte einen Sahnetag und schoss die Käsestädter mit drei Toren nahezu im Alleingang zum 4:0-Sieg gegen das Tabellenschlusslicht.

FC Nieheim - Spvg Steinhagen 4:0 (1:0). 15, 16, 17: So erhöhte Nieheims Torjäger Tobias Puhl sein Trefferkonto gegen die Spvg Steinhagen. Es lief die achte Spielminute als Vadim Thomas gegen seinen Ex-Klub zum Eckball antrat. Steinhagen bekam das Leder nur unzureichend geklärt, Alexander Wehrmann zog ab, der Ball wurde von den Gästen geblockt, doch fünf Meter vor dem Tor reagierte FC-Goalgetter Puhl am schnellsten und traf zum frühen 1:0. Der FCN schaltete anschließend in den Verwaltungsmodus. Viele lange Bälle und Spielunterbrechungen bestimmten das Geschehen.