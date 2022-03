Punkt in der Nachspielzeit

Phönix Höxter - Germania Stirpe 1:1 (0:1) „Das war keine gute Leistung von uns“, fasst Phönix-Co-Trainer Sascha Zeisberg zusammen. „Den Punkt nehmen wir zwar gerne mit, so richtig freuen können wir uns darüber aber nicht - obwohl der Ausgleich erst in der 93. Minute fiel.“ Stirpe ging vor der Pause mit einem Freistoß in Führung. Höxter versuchte in der zweiten Halbzeit mehr Druck aufzubauen. „Es war aber noch alles sehr krampfig. Leider fiel Stirpe vor allem durch Zeitspiel auf je länger die Partie dauerte“, berichtet Zeisberg. In der Nachspielzeit stocherte Celine Busch das Leder doch noch über die Linie, so dass zumindest ein Zähler an der Weser bleibt.

