Quickstern behält die Nerven

Paderborn

Der SSV St. Hubertus Elsen ist am Samstag mit einem 3:2-Sieg (1968:1963 Ringe) über den Wissener SV in die neue Saison der 1. Luftgewehr-Bundesliga Nord gestartet. SSV-Sportleiter Dirk Hanselle sprach von einem ausgeglichenen Duell gegen einen ebenbürtigen Gegner und berichtete von einem Handicap, das die Ungarin Dorina Toma betraf: „Ihr ist auf dem Weg von Budapest nach Frankfurt das Gepäck abhanden gekommen. Sie musste mit Ersatzkleidung schießen, das brachte einen zusätzlichen Störfaktor rein und war an ihrem Ergebnis abzulesen.“

Von Jörg Manthey