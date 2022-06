Rasante Kutschfahrten

Nachdem die Veranstaltung zwei Jahre pandemiebedingt ausfallen musste, freut sich der Ausrichter umso mehr, den Zuschauern ein buntes Programm anbieten zu können. Das hochkarätige Starterfeld auf der Fahrsportanlage von Gut Wulfstal, an der Landstraße L637 zwischen Brenken und Salzkotten gelegen, verspricht rasante Fahrten.

Bei Gespannen muss die Kommunikation zwischen Fahrer und Pferden perfekt funktionieren. Es werden Prüfungen der Kategorie A & M für Ein- und Zweispänner angeboten. Am Samstagmorgen wird auf zwei Dressurplätzen parallel ab 9.30 Uhr gestartet. Auf dem Hauptplatz beginnt um 9.45 Uhr zusätzlich das Hindernisfahren. In rasanter Fahrt gilt es, die Geschicklichkeit der Fahrer und ihrer Pferde unter Beweis zu stellen.

Auch der Pfingstsonntag geht kurzweilig weiter. Die Prüfungen Gelände-und Streckenfahren beginnen um 9 Uhr und dauern bis etwa 14.30 Uhr. Die Gespanne absolvieren eine Wegstrecke und werden anschließend, je nach Klasse, jeweils vier oder fünf feste Hindernisse direkt am Hauptplatz in der schnellstmöglichen Zeit durchfahren.

Der Verein freut sich besonders, die Westfälischen Fahrmeisterschaften ausrichten zu dürfen. In der Kategorie Zweispänner Pferde und Ponys Kl. A wird jeweils um den Titel des Kreismeisters Paderborn sowie um die Süd-Ost-Westfalen-Meisterschaft gefahren.

Der Fahrportverein Alt-Bürener-Land hat alles vorbereitet, damit sich Sportler und Gäste wohlfühlen. An dem erlebnisreichen und spannenden Wochenende gibt es nicht nur hochklassigen Fahrsport zu sehen, an beiden Tagen ist auch für das leibliche Wohl der Besucher bestens gesorgt. Der Eintritt ist an beiden Tagen frei. 1992 hatte der Verein in Bad Wünnenberg seinen ersten Fahrertag (mehr als 1000 Zuschauer) durchgeführt. Infos im Netz: www.fahrsportverein.de