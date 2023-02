Rasta sinnt auf Revanche

36 Punkte: Rasta Vechta, laut eigener Homepage „der geilste Club der Welt“, steuert in der 2. Basketball-Bundesliga ProA schnurstracks Kurs Meisterschaft. Heute Abend (20 Uhr) im Rasta-Dome spricht bloß wenig für ein Happy End der Uni Baskets Paderborn. Spitzenreiter Vechta ist zu Hause immer noch ungeschlagen (10:0 Spiele), hat die stärkste Offense der Liga und liegt in nahezu sämtlichen Statistiken vor dem Herausforderer.

2. Basketball-Bundesliga: Uni Baskets Paderborn gastieren am Mittwochabend bei Spitzenreiter Vechta

So gilt die Mannschaft um US-Topscorer Tajuan Agee (323 Punkte), auch einer der stärksten Rebounder der Liga, als eindeutiger Favorit. Allerdings beinhaltete der überraschende Hinspielausgang für alle Protagonisten folgende Lektion: An einem guten Tag ist alles möglich! Angeführt von einem famosen Buzz Anthony (25 Punkte, sieben Assists) waren die Uni Baskets beim 86:80 die Ersten, die Vechta bezwingen konnten. Und die die Ersten, die die Höhle des Löwen stürmen? „Unsere Mentalität ist eine Waffe. Wir haben schon mal einen Weg gefunden, die zu schlagen“, meint Geschäftsführer Dominik Meyer. „Die werden jedenfalls nicht den Fehler begehen, uns zu unterschätzen.“ Die Druckverhältnisse sind gering. So gibt Headcoach Steven Esterkamp vor allem eine Order aus: „Einfach genießen und Spaß haben, ohne jeden Stress.“