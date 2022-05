Raus mit Applaus

Paderborn

Den ersten Matchball Jenas am Freitagabend hatten die Uni Baskets Paderborn noch abwehren können, für eine Wiederholung fehlten am Sonntag Kraft und Konzentration: Das fünfte Kräftemessen mit Medipolis SC Jena im Play-off-Viertelfinale der 2. Basketball-Bundesliga ProA haben müde Paderborner mit 59:73 (28:33) verloren. Sämtliche Viertel gingen an die Thüringer, die sich nun von Mittwoch an im Halbfinale mit den Rostock Seawolves messen. Die Saison ist für Jordan Barnes, Jackson Trapp (beide punkteten als einzige zweistellig) und Co. beendet. Eine Hundertschaft an Fans unterstützte die Uni Baskets an der Saale.

Von Jörg Manthey