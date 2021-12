Realer Jubel statt Online-Treffs

Kreis Höxter

Das Fußballjahr 2021 wird für immer in die Geschichte des Sportkreises Höxter eingehen. Als ein Jahr ohne Senioren-Kreispokalsieger, ohne Meister und ohne Absteiger. Aber auch als ein Jahr der neuen Ideen. Online-Training und Zoom-Teamabende sind in den ersten Monaten des Jahres die einzige Möglichkeit, in Kontakt zu bleiben. Im April entscheidet der Fußballverband, was die Aktiven schon länger im Hinterkopf haben: Die gesamte Saison wird annulliert.

Von Sylvia Rasche