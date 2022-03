Red Devils sammeln Spenden

Lübbecke

Ein für den Abstiegskampf bedeutsames Derby hin oder her – an einem Thema kommt im Moment niemand vorbei. Und so wird auch am Donnerstag, 10. März, beim Bundesligaspiel des TuS N-Lübbecke gegen GWD Minden in der Merkur-Arena auf den Krieg in der Ukraine aufmerksam gemacht und gesammelt werden.

Von Lars Krückemeyer