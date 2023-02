Reelle Chance auf den Endlauf

Paderborn

Da ist dem LC Paderborn ein hoffnungsvolles Talent zugelaufen: Robert Rutz geht an diesem Samstag bei den 54. Deutschen U20-Hallenmeisterschaften in Dortmund über die 400 Meter an den Start (Sa. ab 13.15 Uhr). In der Deutschen Bestenliste über diese Distanz wird er mit seiner Bestzeit von 49,45 Sekunden, gerade erst aufgestellt bei den „Ostwestfälischen“ im Ahorn-Sportpark, an Position neun geführt. In seinem Jahrgang 2005 ist er bundesweit Zweitschnellster.