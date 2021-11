Reinold ebnet den Weg

Gut 200 Zuschauer, ein Stadionsprecher und Tormusik: Der Rahmen ist würdig beim Kreispokalfinale der B-Juniorenfußballer zwischen dem Bezirksligisten SV Höxter und dem Landesligisten Spvg Brakel. Am Ende siegte der Favorit aus Brakel im Duell der beiden besten Teams ihrer Altersklasse im heimischen Sportkreis souverän mit 5:1 (3:1)-Toren und holte sich den elften Titel in Serie.

„Der Sieg ist absolut verdient. Über 80 Minuten haben wir keine Zweifel aufkommen lassen“, machte Thorsten Kraut, Trainer des alten und neuen Kreispokalsiegers, seinen Schützlingen ein Kompliment. „Respekt an Höxter, sie haben alles versucht“, lobte er auch die Gastgeber. Dem Favoriten spielte dabei die frühe Führung in die Karten. Nach sechs Minuten traf Raphael Reinold zum 1:0 für die Rot-Schwarzen. Anschließend drückte er dem Spiel seinen Stempel auf. Zunächst erhöhte Brakels Nummer neun per Kopf auf 2:0 (18.), ehe er per Distanzschuss mit dem 3:0 (26.) einen Hattrick schaffte.