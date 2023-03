Starker Saisonauftakt: Carlotta Ewald vom RVV St. Martin Reelsen bewies beim Brakeler Frühjahrsturnier mit dem zweiten Platz in der A-Dressur ihr großes Talent.

Seine Vereinskollegin Antonia Vogt wurde Dritte und war zudem siegreich in der L-Dressur. Auch die 15-jährige Carlotta Ewald vom RV St. Martin Reelsen hat in der Dressur starke Ritte gezeigt und wurde Zweite in der A-Dressur.