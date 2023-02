Squash-Rekordmeister Paderborner SC geht als Erster in die Endrunde

PSC vorzeitig am Zwischenziel

Paderborn

Ziel vorzeitig erreicht. Zwei Spieltage vor Schluss ist der Paderborner Squash Club in der 1. Bundesliga Nord nicht mehr vom ersten Platz zu verdrängen. Dem 3:1-Heimssieg am Samstag gegen den SC Hasbergen ließ der PSC am Sonntag das zweite gewonnene Unentschieden der Saison, ein 2:2 beim 1. SC Diepholz, folgen.