„Renno“ checkt ein

Lübbecke

Müde, aber gut gelaunt und mit einem gelösten Lächeln im Gesicht betritt Rennosuke Tokuda am Freitag die Kreissporthalle. Nach seiner Ankunft in Lübbecke führt einer der ersten Wege den Japaner zum Training, wo die Spieler des TuS N-Lübbecke den neuen Teamkollegen mit offenen Armen empfangen. Willkommen in der Handball-Bundesliga!

Von Alexander Grohmann