Kreis Höxter

Spieltag 14 beschert den Zuschauern in der Fußball-Kreisliga A stolze 30 Treffer in sechs Partien. Die meisten Tore fielen dabei beim 4:3 der SG Marienmünster/Rischenau gegen den TuS Vinsebeck. Aber auch in Bredenborn, Beverungen und Lüchtringen gab es zahlreiche Tore.

Von Aaron Reineke