Rollentausch bei der HSG

Werther/Borgholzhausen

Mit vertauschten Rollen wird die HSG Werther/Borgholzhausen in die Handballsaison 2022/23 gehen. Carsten Gahlmann, der aus privaten Gründen im nächsten Spieljahr wie berichtet kürzer treten will, wechselt auf eigenen Wunsch aus der Chef- in die Co-Trainer-Position. Dafür geht der bisherige „Co“ Christian Bunkenburg einen Schritt nach vorne und übernimmt die Gesamtverantwortung. Beide werden weiterhin eng zusammenarbeiten.

Von Gunnar Feicht