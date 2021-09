Romi Griese sammelt kompletten Medaillensatz

Mit einer besonders starken Bilanz kehrte Robin Binger von den Titelkämpfen zurück. Über die 400 Meter Hürden sprintete der U20-Athlet in 58,9 Sekunden zum Westfalenmeistertitel. Über die 110 Meter Hürden ließ er in einem starken Kampf in Bestzeit von 15,96 Sekunden Silber folgen. Auch über die 200 Meter lieferte Binger in 23,26 Sekunden eine Bestzeit und platzierte sich auf Rang vier.

W15-Athletin Gesa Lutze sprintete über 100 Meter trotz Gegenwind mit 12,83 Sekunden zu einer extrem starken Bestzeit und Platz zwei. Auch im Weitsprung zeigte die Athletin von Michael Gaentzsch mit 5,25 Metern eine starke Leistung, die ihr den Vizemeistertitel bescherte. Ebenso Vizemeisterin wurde Neele Berenbrinker im Speerwurf. Mit einer starken Wurfserie standen letztlich 34,99 Meter für die Athletin von André Meyer zubuche. Für Paula Renner, Schützling von Mehrkampf-Trainer Wladimir Diesendorf, bedeuteten 1,53 Meter im Hochsprung der U20 nicht nur Bestleistung, sondern auch die Vizemeisterschaft. Über die 100 Meter Hürden belegte sie in 17,97 Sekunden Rang fünf.

Etliche Top-Platzierungen des LC Paderborn

Trainingspartnerin Katharina Trapphoff (WJU20) markierte über die 100 Meter Hürden (15,69 sec) als auch über die 200 Meter (26,34 sec) neue Bestleistungen und sicherte sich jeweils Rang. Im Hochsprung wurde sie Dritte, nachdem sie erst vor Kurzem die Anlaufseite und damit das Absprungbein gewechselt hatte. Im Weitsprung bedeuteten 5,31 Meter für die vielseitige Athletin Rang vier.

Ebenfalls Rang vier belegt Olaf Bernemann im Hochsprung der M14 mit 1,51 Metern. Über die 80 Meter Hürden landete der Schützling von Susanne Müller-Krusemark in 13,57 Sekunden auf Rang acht. Kian Thomas, trainiert von Michael Krusemark, lief über die 800 Meter der U18 mit persönlicher Bestzeit (2:05,20 Minuten) zu Rang fünf. Über die gleiche Distanz wurde Luis Butterwege (2:19,97 Minuten/M14) ebenfalls Fünfter. Rang fünf in einem starken Feld sicherte sich Henrik Schallner im Speerwurf der U18 mit Bestleistung von 43,47 Metern. Marvin Binger landete sowohl über die 80 Meter Hürden (13,31 sec) als auch über die 300 Meter (40,49 sec) auf Rang sechs in der Altersklasse M15. Sophie Frenzel sicherte sich im Finale über die 80 Meter Hürden der W15 mit 12,83 Sekunden in toller Bestzeit Rang sieben. Jana Kallenberg folgte in 13,81 Sekunden auf Rang 14. Henrike Bohne wurde über die 800 Meter der W15 mit 2:32,01 Minuten Siebte. Moritz Kannenberg blieb mit 12,02 Sekunden über die 100 Meter und 24,40 Sekunden über die 200 Meter der U18 nach krankheitsbedingtem Ausfall in der Vorwoche als Siebter und Zehnter unter seinen Möglichkeiten. Lea-Marie Ernesti (W14) kämpfte über 100 Meter mit starkem Gegenwind und wurde mit 14,04 Sekunden 16..

Für den TSV Schloß Neuhaus holte Tim Düchting (MJU18) eine Medaille: Dritter im Weitsprung mit 6,03 Metern. Diesen Satz feuerte er im letzten Versuch ab – neue persönliche Bestleistung!

Romi Griese (WJU18) vom VfB Salzkotten fehlten im Kugelstoßfinale 17 Zentimeter zum Sieg. Sie stieß das drei Kilogramm schwere Sportgerät auf eine neue Bestweite von 11,74 Meter wurde Zweite. Dafür war sie im Diskuswurf nicht zu bezwingen und schnappte sich mit 36,47 Meter den Westfalentitel. Die Medaillensammlung machte sie komplett mit Bronze im Diskuswurf (36,56 m).