Rösner als Titelverteidiger nach Alabama

Seit Jahren träumen die Squasher auf diesem Globus – vergeblich – einen Traum: Ihr Sport soll olympisch werden! Mit der Aufnahme ins Olympische Programm von Paris 2024 hat es indes wie zuvor schon 2012, 2016 und 2020 nicht geklappt. So sind die World Games das Trostpflaster für die Top-Squasher. Die 11. Weltspiele der nicht-olympischen Sportarten beginnen am Donnerstag in Birmingham (Alabama).

Der Titelverteidiger ist nicht mehr in der Weltrangliste und geht somit ungesetzt in den Wettbewerb: Simon Rösner freut sich auf die World Games.

In Abwesenheit der ägyptischen Weltelite lauert ein Trio des Paderborner SC auf eine Überraschung: Titelverteidiger Simon Rösner sowie die amtierenden Deutschen Einzelmeister Raphael Kandra und Saskia Beinhard. Dank zweier Wild Cards gehören die beiden „DM-Vizes“ Yanik Omlor (Rüsselsheim) und Katerina Tycova (Deisenhofen) ebenfalls zum Aufgebot. „Das wird richtig cool. Ich freue mich auf ein Team-Event“, erzählt Kandra. Am 11. Juli hebt die stattliche deutsche Delegation, die erst in den letzten Tagen zum Einsatz kommt, in Düsseldorf ab.