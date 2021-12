Rückkehr an die Tabellenspitze nur kurz gefährdet

Paderborn

Die U21 des SC Paderborn 07 hat sich die Tabellenführung in der Fußball-Oberliga Westfalen zurückgeholt. Im Nachholspiel gegen RSV Meinerzhagen gewann die Profireserve am Mittwochabend deutlich mit 5:1 (2:1). „Es gab zwei Phasen, in denen die Partie hätte kippen können. Trotzdem können wir am Ende sogar noch höher gewinnen“, fasste Mitch Kniat zusammen.

Von Mark Heinemann