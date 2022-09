Rückkehr nach elf Monaten: TuS N-Lübbecke freut sich auf Ebner-Comeback

Trainer Michael Haaß kündigt bei der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen den HC Elbflorenz (Freitag, 19.30 Uhr) eine überraschende Personalie an: Dominik Ebner spielt ab sofort wieder eine Rolle.

Rückraumspieler könnte am Freitag wieder auf der Platte stehen

Nicht länger Zuschauer: Dominik Ebner (links), hier in der Vorsaison mit den früheren Teamkollegen Tom Wolf und Jan-Eric Speckmann, ist nach fast einjähriger Spielpause allmählich bereit für sein Comeback.

Fast ein Jahr liegt sein letzter Einsatz für den TuS N-Lübbecke zurück. Nun könnte die lange Leidenszeit von Dominik Ebner enden: Der Linkshänder will im Heimspiel am Freitagabend gegen den HC Elbflorenz Dresden (19.30 Uhr) sein Comeback in der 2. Handball-Bundesliga feiern.