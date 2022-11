Rückschlag für den TuS N-Lübbecke

Nach zuvor drei Siegen in Folge hat es den Bundesliga-Absteiger wieder erwischt. Der Rückstand auf Platz zwei beträgt somit drei Punkte.

Die Gäste scheiterten dabei vor allem in der zweiten Halbzeit zu oft an Torwart Lukas Diedrich (15 Paraden). Ab der 24. Minute lag der TuS in Rückstand und schaffte den Ausgleich nicht mehr. Tom Skroblien und Marek Nissen trafen jeweils siebenmal.