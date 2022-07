Rückzug: Warburger SV verlässt Kreisliga A

Fußball: Nach zahlreichen Abgängen kann kein eigenes Team gestellt werden. In der SG mit den Sportfreunden Calenberg wird in der C-Liga gespielt

Mit dieser Mannschaft ist der Warburg SV in die vergangene Saison gestartet. Das Team gibt es nicht mehr. Die Blau-Weißen ziehen sich nach zahlreichen Abgängen wegen Spielermangels aus der Kreisliga A zurück. Damit ist der WSV erster A-Liga-Absteiger der Spielzeit 2022/2023.

Das hat der Vorstand des Fusionsvereins am Freitag mitgeteilt. Damit ist ein Tiefpunkt im Fußball in Warburg und in der Vereinsgeschichte erreicht.