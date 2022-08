Es geht in die nächsten Runden: Nach der erfolgreichen Premiere des ersten Backyard-Ultras im Kreis Höxter 2021 planen der TuS Lütmarsen und TuS Ovenhausen die zweite Auflage. Am 29. Oktober machen sich die Ausdauersportler auf den Weg.

Auf geht es zur nächsten Runde: Am 29. Oktober ist wieder Backyard-Zeit in Lütmarsen.

Start und Ziel werden am Pfarrheim in Lütmarsen sein, da das Sportheim durch den Tornado im Mai noch nicht nutzbar sein wird. Dadurch können allerdings auch mehr Athleten teilnehmen, es wird also keine Teilnehmerbegrenzung mehr geben. Beim Backyard-Ultra misst eine Runde 6,706 Kilometer. Die Läufer haben je eine Stunde Zeit, diese zu absolvieren, dann geht es auf die nächste Runde. Wer nicht mehr am Start steht, scheidet aus. „Die Länge der Runde ist so gewählt, dass in 24 Stunden 100 Meilen zurückgelegt werden“, erklärt Orga-Chef Markus Spieker.

Der Wettkampf fordert den Teilnehmern besondere physische und psychische Leistungsfähigkeit ab: Im Gegensatz zu anderen Läufen wissen sie hierbei weder vorweg, welche Distanz insgesamt gelaufen werden muss, noch unterwegs, welche Strecke noch aussteht. Ein besserer Schlussrang im Wettkampf kann nur erreicht werden, indem andere Läufer aufgeben.

Trotz der Ernsthaftigkeit des Wettbewerbs können dank der niedrigen Laufgeschwindigkeit auch untrainierte Anfänger teilnehmen. Im Vorjahr haben viele Athleten persönliche Rekorder aufgestellt, die sie vorher selbst so nicht erwartet hätten. Der Sieger legte mehr als 120 Kilometer zurück.

Die Anmeldung zum Weserbergland-Backyard (backyardrun.wordpress.com) ist seit Montag geöffnet.

Trainingsmöglichkeiten gibt es montags um 17.30 Uhr auf dem Sportplatz Ovenhausen, dienstags um 19 Uhr auf dem Sportplatz Lütmarsen, mittwochs um 17.30 Uhr auf dem Sportplatz Ovenhausen, donnerstags um 18.30 Uhr am Feuerwehrgerätehaus Brenkhausen.