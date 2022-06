Sagenhafte Serie

Trainer René Schumacher (Mitte) präsentiert stolz die Schale für die Meisterschaft in der Kreisliga B. Dennis Daubendiek (rechts) führte die Reserve in die C-Liga.

Eine einmalige Saison ohne Niederlage in der Fußball-Kreisliga B krönten die Fußballer des OTSV Preußisch Oldendorf mit einem abschließenden 3:2-Sieg beim TuS Oppendorf. Mit Bus und in Begleitung zahlreicher Fans waren die Oldendorfer zu ihrem letzten Saisonspiel gereist, wo sie den 27. Sieg in Folge einfahren konnten. Noch nie hatte es in der Vereinsgeschichte einen derartigen Durchmarsch gegeben.