Saisonpremiere: Baskets feiern drei Siege in Serie

Paderborn

Die Uni Baskets Paderborn haben in der 2. Basketball-Bundesliga (ProA) zum ersten Mal in dieser Saison drei Spiele in Folge gewonnen. Das Team von Cheftrainer Steven Esterkamp setzte sich bei den Eisbären Bremerhaven mit 96:87 (49:35) durch. Mit einer mannschaftlich sehr ausgeglichenen Leistung stellten die Paderborner in der letzten Partie des alten Jahres unter Beweis, dass sie in der aktuellen Verfassung zu den ernsthaften Play-off-Kandidaten zählen.

Von Jochem Schulze