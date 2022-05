Salzkottener Sascha Wiczynski bleibt für drei weitere Jahre im Vorstand von German Road Races

Nach 27 Jahren in leitenden Positionen hat der Laufpionier und langjährige Chef des Berlin-Marathons Horst Milde seinen Rückzug als Frontmann bei German Road Races (GRR) vollzogen. Bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung, trotz stark zurückgegangener Inzidenzwerte als Zoom-Meeting durchgeführt (mit alleiniger Präsenz des Vorstandes in Bad Lippspringe), wurde der scheidende Vorsitzende Horst Milde einstimmig von den Mitgliedern zum Ehrenvorsitzenden gewählt.

Basierend auf einem neuen Geschäftsverteilungsplan votierten die Vertreter der Laufsportveranstalter der deutschsprachigen Länder einmütig für ein sechsköpfiges Vorstandsteam, das die Geschicke von German Road Races für die kommenden drei Jahre lenken wird. Mit Michael Brinkmann (Münster), Stefanie Eichel (Hannover), Heinfried Maschmeyer (Drebber), Wilfried Raatz (Darmstadt), Karsten Schölermann (Hamburg) und Sascha Wiczynski (Salzkotten) geht der neue GRR-Vorstand an die Arbeit, die neben zahlreichen neuen Projekten wie den „Tag des Laufens“ und die „Lauf-Bundesliga“ auch die Überarbeitung von Themen wie Sicherheitskonzept, Qualitätskriterien, Steuerproblematik und die Gründung einer Stiftung Laufen vorsieht.

Auch die Kooperation mit dem Deutschen Leichtathletik-Verband steht auf der Agenda des GRR-Vorstandes. Die trägt mit dem „Tag des Laufens“, der am Mittwoch, 1. Juni erstmals bundesweit durchgeführt wird, bereits erste sichtbare Früchte.

Das Laufen zelebrieren, gemeinsam mehr bewegen – und dabei mit der Power der großen Lauf-Community Gutes tun: Mit diesen Zielen wollen der Deutsche Leichtathletik-Verband und die German Road Races am 1. Juni am „Tag des Laufens“ erstmals ganz Deutschland in Bewegung bringen – ein Herzensprojekt. Sascha Wiczynski betont: „Laufen ist in Deutschland eine der beliebtesten Sportarten überhaupt. In Pandemie-Zeiten wurden so viele Laufschuhe verkauft wie noch nie. Landauf, landab sehen wir die Menschen in Bewegung. Nicht selten münden die Laufeinstiege in der Teilnahme an einem Laufevent. Hier kommt neben der Gesundheitsförderung auch eine persönliche Bestätigung als Erfolgserlebnis hinzu – dafür stehen die Events von GRR.“

Institutionen wie Vereine, Lauf-Treffs oder Betriebssportgemeinschaften sind dazu aufgerufen, am 1. Juni um 18:00 Uhr ein Laufangebot für ihre Mitglieder zu schaffen. Der „Tag des Laufens“ soll auch ein wichtiges Zeichen setzen: Gelaufen wird in Solidarität mit den Menschen der Ukraine – und ganz selbstverständlich im Sinne der Grundwerte des Sports von Fairplay, Weltoffenheit und Toleranz. Die Läufer hat die Möglichkeit, mit freiwilligen Spenden den DLV Charity-Partner Plan International sowie die Aktion Deutschland Hilft und deren Nothilfe-Programme für die Ukraine zu unterstützen. Alle Informationen und Anmeldungen im Netz: www.tagdeslaufens.de