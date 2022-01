Sandebeck holt nach Rückstand noch ein Remis

Das war ein spannendes Derby in der 2. Herren-Bezirksklasse: Der TV Höxter lag schon 3:1 vorne, doch der TC Sandebeck erkämpfte sich noch ein Remis. In der Verbandsliga haben die Herren 30 des TV RW Höxter den Klassenerhalt vor dem letzten Spiel der Winterrunde verpasst.

Verbandsliga Herren 30: TV Höxter – Höinger SV 1:5 Die Spieler des TV Höxter hielten teilweise gut mit, aber letztendlich reichte es gegen die Gäste aus Südwestfalen nicht. So verlor Constantin Meier gegen den LK 2,7-Spieler 6:7, 1:6. Thorsten Stein zeigte sich, wie gewohnt, kämpferisch stark, machte viel Druck, aber der Abschluss-Volley gelang nicht immer gut, sodass der Gegner wieder ins Spiel kam und mit super Passierbällen punktete. Er musste sich 5:7, 6:4, 7:10 geschalten geben. „Mir fehlt die Match-Praxis, denn ich habe verletzungsbedingt seit Sommer kein Spiel mehr gemacht“, merkte Thorsten Stein an. Guido Reichmann fand nicht in sein Spiel, denn der Gegner setzte ihn stark unter Druck. Henning Schulz steigerte sich nach verlorenem ersten Satz, konnte die 4:1-Führung im zweiten Satz nicht nutzen und unterlag 5:7. Im ersten Doppel sicherten Meier/Stein den Ehrenpunkt. Mit dieser Niederlage haben die Kreisstädter, die keine einzige Partie der Winterrunde mit ihrer besten Aufstellung bestreiten konnten, den Abstieg besiegelt. Im letzten Spiel wollen sie sich am 20. Februar gegen den TC Halver in eigener Halle mit einem Sieg aus der Liga verabschieden.