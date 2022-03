Saskia Beinhard freut sich über Halbfinaleinzug

Saskia Beinhard vom Paderborner SC, amtierende Deutsche Einzelmeisterin im Squash, ist bei den mit 6000 US-Dollar dotierten Val de Reuil Normandie im Halbfinale in vier Sätzen mit 11:7, 6:11, 4:11, 5:11 gegen Katie Malliff (ENG, WRL 110) ausgeschieden.

Deutsche Meisterin vom Paderborner Squash Club glänzt in Frankreich – Einzel-EM in Hamburg

PSC-Ass Saskia Beinhard ist beim 6000-US-Dollar-Turnier in der Normandie im Halbfinale ausgeschieden.

Zuvor hatte die 92. der Weltrangliste in Runde eins die Finnin Emilia Korhonen (WRL 131) in fünf Sätzen, geschlagen, ehe sie im Viertelfinale gegen die in der Weltrangliste besser platzierte Australierin Alex Haydon (WRL 90) erneut über die volle Distanz siegreich war.

„Zwei Fünf-Satz-Matches an einem Tag habe ich noch nie gemacht. Ich bin froh, dass ich beide Matches so gut durchgehalten habe“, freute sich da Beinhard. „Das war mein erstes Halbfinale bei einem 5k-Turnier, und das sogar bei einem Quali-Turnier für die WM.“

Derweil hat der Schweizer PSC-Spieler Nicolas Müller (WRL 26) in der zweiten Runde der Gillen Markets Canary Wharf Classic in London erneut den Ägypter Marwan Elshorbagy mit 2:1-Sätzen bezwungen. Im Viertelfinale kam gegen Diego Elias (Peru) das 1:2-Aus.

EM-Heimspiel für Titelverteidiger Kandra

Der Paderborner Raphael Kandra kann seinen 2019 in Bukarest gewonnenen Titel im eigenen Land verteidigen: Der Deutsche Squash-Verband wird die Einzel-Europameisterschaften vom 17. bis 20. August im Sportwerk Hamburg ausrichten, das über einen fest installierten Vier-Seiten-Glascourt verfügt. Corona-bedingt war die EM in den Jahren 2020 und 2021 ausgefallen. In Hamburg soll auch Saskia Beinhard starten. Chef-Bundestrainer Oliver Pettke meint: „Eine Einzel-EM zu Hause – das ist für unsere Athleten eine super Sache! Mit Raphael Kandra stellen wir den Titelverteidiger und haben mit ihm gute Chancen auf eine vordere Platzierung. Auch unsere Damen entwickeln sich sehr gut.“