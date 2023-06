SC Höxter feiert Meisterschaft

Mit einem knappen 4,5:3,5 gegen den Tabellenzweiten aus Paderborn hat der Schachclub Höxter die Tabellenspitze in der Bezirksliga behauptet und steigt nun mit 12:2 Punkten in die Verbandsklasse auf.

Dieses Endspiel um den Aufstieg, das die Höxteraner ohne ihren Spitzenspieler Dirsam Ahmad bestreiten mussten, nahm einen dramatischen Verlauf mit dem besseren Ende für die Weserstädter, denen aufgrund der Tabellensituation auch ein Unentschieden zum Aufstieg gereicht hätte.

Ulrich Kurze (Brett 5) und Vasily Rusanov (Brett 8) brachten die Höxteraner relativ zügig mit 2:0 in Führung. Doch dann drehten die Spieler vom SK BS Paderborn III den Spieß um. Während sich bei Karl Pecher (Brett 6) die Stellung Schritt für Schritt verschlechterte und er in eine Verluststellung geriet, wurde Burkhard Otte (Brett 2) von seinem Gegner mit einem Läuferopfer inklusive nachfolgendem Matt überrascht. Nachdem auch die Partie von Martin Gronemeyer (Brett 7) verloren gegangen war, führten die Paderborner 3:2. In dieser schwierigen Situation gelang Lukas Richling (Brett 3) der Ausgleich, der durch eine Springergabel entscheidend Material gewinnen konnte. Und den entscheidenden Punkt zum Aufstieg holte dann Jochen Heimer (Brett 4), der seinen Gegner durch diverse Opfer ständig unter Druck gesetzt hatte, so dass der Paderborner, der objektiv besser stand, in Zeitnot patzte und die Partie verlor. Den Mannschaftssieg machte Jan Meise (Brett 1) perfekt.