SC Paderborn 07 verliert und darf feiern

Viktoria Köln - SC Paderborn 07 1:0 (1:0). „Wir haben ein gutes Spiel gemacht, den Gegner kontrolliert und waren die bessere Mannschaft“, sagte Trainer Dennis Schmitt. Das passte alles, nur das Ergebnis nicht: Viktoria Köln schoss einmal auf das Paderborner Tor, traf und gewann am Ende die drei Punkte. „Wir hatten in der zweiten Hälfte drei große Chancen, nutzen aber leider keine. Dabei hätten wir heute mindestens einen Punkt verdient gehabt“, ärgerte sich Schmitt und zog dieses Saisonfazit: „Wir mussten nie um den Klassenerhalt zittern, haben tolle Spiele gezeigt und die zweitmeisten Tore in der Bundesliga geschossen. Da darf SCP sehr zufrieden sein.“ Im letzten Saisonspiel empfängt die U19 am kommenden Samstag Preußen Münster

SCP U19: Willeke – Stamm, Krumme, Czapelka (46. Delli Liuni) - Mrosek (75. Delifer), Kojic, Kaya (46. Schulz), Koz (63. Kohlstaedt) - Vega Zambrano, Ermoalev, Plavcic (75. Delifer)

Tore: 1:0 De Meester (36.)

