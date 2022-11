„Schiri hat nicht alle Mittel ausgeschöpft“

Espelkamp

Rausreden will sich Oktay Akbulut nicht. Wohl aber hat der Vorsitzende von Türk Gücü Espelkamp in Teilen eine andere Sichtweise zu den Vorfällen in den Spielen der ersten und zweiten Mannschaft am 19. November und erhebt auch selbst Vorwürfe.

Von Lars Krückemeyer