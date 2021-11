Schiris meistern Bezirksliga-Aufstieg

Die Aufstieg der beiden begann unmittelbar nach ihrer ersten Saison als Schiedsrichter mit der Aufnahme in das Perspektivteam der Schiedsrichtervereinigung Höxter. Rehermanns erste Serie als Unparteiischer war die Saison 2015/2016, Lüke begann in der Spielzeit 2016/2017 als Referee. „Im Perspektivteam wird ein besonderer Förderschwerpunkt für talentierte und ambitionierte Schiedsrichter verfolgt. Nach intensiven Vorbereitungen und einigen Beobachtungsspielen in den benachbarten Austauschkreisen konnten wir uns bis in die Bezirksliga vorkämpfen“, berichtet Lüke, der als Schatzmeister auch im Vorstand des TuS Verantwortung trägt. Nach dem Sprung in die Bezirksliga sind die beiden als Schiedsrichterassistenten auch in der Landesliga im Einsatz. „In der Bezirksliga haben wir nun beide die ersten Spiele gepfiffen“, ergänzt Lüke, der am vergangenen Sonntag beim Westfalenligaspiel des Delbrücker SC gegen Preußen Espelkamp als Linienrichter im Gespann im Einsatz war.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar