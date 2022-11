Schlagtalent mit Power: Milla Blaschke (15) lebt ihren WM-Traum

Mit viel Gefühl schiebt Milla Blaschke den Ball über das Netz. Beim Training im „Padel Kiez“ in Destel ist die Lübbeckerin Ende Oktober voll in ihrem Element. Die einstündige Einheit mit ihrem Coach Christian Böhnke war die finale Einstimmung auf die Padel-Weltmeisterschaft in Dubai, an der die Gehlenbeckerin überraschend in dieser Woche mit der deutschen Nationalmannschaft teilnehmen darf.

„Intensiv spiele ich Padel erst seit zwei Jahren“, sagt Milla Blaschke, die vom Tennis kommt und für die Damen des TV Espelkamp in der OWL-Liga aufschlägt. Doch beim Käfig-Sport mit dem kürzeren Schläger machte die 15-Jährige parallel schnell so große Fortschritte, dass Böhnke den Verband auf das Talent aufmerksam machte. Als mit Abstand jüngste Spielerin des Kaders sprang Blaschke kurzerhand noch auf den WM-Zug auf. „Ich bin froh, dass ich dabei bin und werde versuchen, dem Team so gut ich kann zu helfen“, sagte Blaschke, die am vergangenen Samstag (29. Oktober) nicht alleine im Flieger nach Dubai saß. Auch ihre Eltern Jens und Claudia reisten mit, um ihre Tochter vor Ort zu unterstützen.

Christian Böhnke hat die Spielerin unter seine Fittiche genommen

Ausgetragen werden die „World Padel Championships“ in dieser Woche auf der Anlage des ATP-Tennisturniers in Dubai. Die Spielerinnen sind direkt nebenan in einem Hotel untergebracht. „Für Milla ist es ein Riesenglücksfall, dass sich die Nationalmannschaft für das Turnier qualifiziert hat. Deutschland gehört derzeit nicht zu den besten acht Teams in der Welt. Daher weiß man nie, wann es die nächste Chance gibt, an einer WM teilzunehmen“, sagt Christian Böhnke.

Der 25-Jährige ist selbst langjähriger Nationalspieler und hat Blaschke unter seine Fittiche genommen. „Ich bin kein ausgebildeter Trainer, aber ich habe in dem Sport in den letzten zehn Jahren natürlich viel gesehen“, sagt der Spieler des TV Espelkamp, der seine Erfahrungen an das Nachwuchstalent weitergibt. Über Ostern organisierte Böhnke ein Trainingslager auf Mallorca. In den Wochen vor der WM wurde das Training zuletzt intensiviert.

Erfolgreiches Doppel: Mit Christian Böhnke hat Milla Blaschke einen erfolgreichen Nationalspieler als Trainer an ihrer Seite. In den Wochen vor der WM wurde das Training noch einmal intensiviert. Foto: Alexander Grohmann

„Milla ist ein Schlag-Talent mit viel Power. Sie ist für ihr Alter schon mit einer großen Spielintelligenz ausgestattet“, sagt Böhnke über die junge Spielerin, die bei der Wüsten-WM in dieser Woche zudem von den Besten der Welt profitieren kann. „Allein das Training mit den Teamkolleginnen wird mich weiterbringen“, so Milla, für die in Dubai ein Turniertraum in Erfüllung geht. Acht Spielerinnen stehen im deutschen Kader, nur drei Doppel kommen pro Partie zum Zug. Beim 2:1-Auftaktsieg über Chile kam Blaschke nicht zum Einsatz, feierte als Ersatzspielerin mit.

Wesentliche Unterschiede zum normalen Tennis: Die Padel-Felder sind kleiner, gespielt wird mit kürzeren Schlägern ohne Bespannung und wie beim Squash spielt die Bande eine wichtige Rolle. „Christian kann viel vermitteln, das ist ein Riesenvorteil“, sagt Claudia Blaschke, die stolz auf die Entwicklung ihrer Tochter ist: „Milla verfügt über Ballgefühl und beherrscht auch das Bandenspiel. Das kann echt tricky sein“, so die Mama.

Wittekind-Gymnasium stellt Schülerin für die Wüsten-WM frei

Die Nominierung für die „World Padel Championships“ in Dubai war dennoch eine Überraschung. Bei einem Turnier in Karlsruhe, wo Blaschke mit ihrer Partnerin den guten dritten Platz belegte, war sie vor einigen Monaten gesichtet und zu einem Trainingscamp nach Barcelona eingeladen worden. Dort schlug sie sich prima und so stand fest: Blaschke darf auf den WM-Zug aufspringen, reist im achtköpfigen Kader als Ersatzspielerin mit in die Wüste.

Das Wittekind-Gymnasium, das Blaschke besucht, hat sie nach Rücksprache für den WM-Trip großzügigerweise freigestellt. „Wegen des Feiertags verpasse ich nur zwei Schultage“, sagt Milla. Stattdessen will sie nun in Dubai möglichst viel dazulernen.