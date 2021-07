Schon vor dem ersten Ballwechsel auf verlorenem Posten

Wie bereits zuvor gegen die drei Meisterschaftsfavoriten Mönchengladbach, Großhesselohe und Titelverteidiger Mannheim hielt Sennelager auch gegen den ambitionierten Liganeuling TSV 1860 Rosenheim in allen Matches gut dagegen, stand am Ende aber erneut mit leeren Händen da. Allerdings nicht nach den üblichen sechs Matches eines Bundesligabegegnung (vier Einzel, ein Doppel), sondern nach lediglich vier. Der Grund: Beim an Position zwei eingeplanten Kacpar Zuk (ATP-173) meldete sich am Vorabend eine Zerrung in der Wade. Bis zum Beginn der Begegnung am Sonntagvormittag ließ sich kein Ersatz besorgen. Ein Belastungstest von Zuk am Vormittag brachte Teammanager Marc Renner und Coach Marius Kur die unliebsame Gewissheit: Der TuS steht mit lediglich drei spielbereiten Akteuren auf der Anlage. „Wir hätten eine noch schwerwiegendere Verletzung riskiert, wenn Kacpar auf den Platz gegangen wäre“, erklärte Renner, „wir haben alles versucht Ersatz zu beschaffen, doch in dieser Woche mussten mit Zdenek Kolar, Alex Molcan, Manuel Guinard und Frederico Ferreira-Silva gleich vier weitere unserer Spieler aufgrund von Verletzungen aus ihren Turnieren aussteigen und standen uns deshalb ebenfalls nicht zur Verfügung.“ Passen müssen habe auch Doppel-Spezialist David Pel, der nach einer Corona-Infektion noch nicht fit genug für einen Einsatz gewesen sei.

