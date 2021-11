Schöne Serie fortsetzen

Am elften Spieltag der Fußball-Bezirksliga hat Spitzenreiter DJK Mastbruch am Sonntag zur neuen regulären Anstoßzeit um 14.30 Uhr den formstarken USC Altenautal zu Gast. Ab 14.45 Uhr will der SC Borchen in der Heimpartie gegen den BV Bad Lippspringe den Negativtrend wenden.

Im Verfolgerduell erwartet der Tabellenzweite Delbrücker SC II am Sonntag bereits um 13.15 Uhr die drittplatzierte Viktoria aus Rietberg. Dabei sind die Reservisten auf den fünften Sieg in Folge aus. „Wir wollen unsere Serie fortsetzen“, sagt Coach Benjamin Braune. Dessen Team schoss in den vergangenen vier Partien satte 20 Treffer und verfügt hinter den Mastbruchern über die zweitbeste Offensive der Liga. Dennoch ist Braune mit der Chancenauswertung nicht immer zufrieden.

Sehr angetan war aber Michael Hartmann am Vorsonntag von der Leistung seines TuS Sennelager. „Es ist Land in Sicht“, sagte der TuS-Trainer nach dem wichtigen 2:2 bei der FSV Bad Wünnenberg/Leiberg. Nun stellt sich die Hartmann-Elf bei RW Mastholte vor. „Das müsste unsere Kragenweite sein“, sagt der Trainer über die Rot-Weißen, die zuletzt etwas mühsam beim Schlusslicht SC Ostenland mit 1:0 gewannen.

Recht problemlos setzte sich der TSV Wewer am Sonntag mit 4:1 gegen SV Anreppen durch. Nun ist das Team von Stefan Zeisberg im Paderborner Stadtderby bei der TuRa Elsen zu Gast. Im Dreizehnlinden-Stadion will der TSV, inzwischen auf den vierten Rang vorgerückt, seinen Aufwärtstrend fortsetzen. Und muss dabei bis zum Schlusspfiff hellwach sein. Elsen traf in den vergangenen drei Partien jeweils in den Schlussminuten und rettete so noch zwei wichtige Zähler.

Ein Nachbarschaftsduell steht auch zwischen dem SC RW Verne und dem SV 03 Geseke auf dem Programm. „Wir benötigen mehr Konstanz“, weiß Vernes Trainer Christoph Schnieders. Dessen Rot-Weißen haben zuletzt gegen Marsberg und in Rietberg Führungen verspielt und jeweils noch deutlich verloren. „Zehn Gegentore in den beiden Spielen sind zuviel“, macht der Coach klar.

Ein Klassiker ist auch auf dem Borchener Hessenberg zu erleben, wenn der SCB den BV Bad Lippspringe erwartet. Die Kicker aus dem Kurwald haben sich nach einem durchwachsenen Saisonstart stabilisiert und fuhren zuletzt drei 3:1-Siege in Serie ein. „Wir wachsen immer besser zusammen“, betont BVL-Coach Ingo Jennebach vor dem Kräftemessen mit der Elf von Max Franz.

Voller Tatendrang tritt der USC Altenautal die Reise zur DJK Mastbruch an. „Die Form stimmt“, sagte Co-Trainer Matthias Berg nach dem jüngsten 4:1-Derbysieg über Borchen. Tatsächlich hat der Fusionsclub aus den vergangenen vier Partien mit einem Torverhältnis von 14:2 stattliche zehn Punkte geholt. Ob das reicht, um dem ungemein tief besetzten Tabellenführer einen oder sogar drei Punkte abzunehmen, steht aber doch in Frage.

Im direkten Duell zweier Teams aus dem alten Fußballkreis Büren hat der SV GW Anreppen die FSV Bad Wünnenberg/Leiberg zu Gast. Die Platzherren holten aus den vergangenen fünf Partien nur einen Punkt und müssen sich vor der gut geölten FSV-Offensive in Acht nehmen.

Das Tabellenschlusslicht SC Ostenland hat in dieser Serie noch keinen Punkt gewonnen und startet in der Heimbegegnung gegen den VfB Marsberg einen erneuten Versuch.