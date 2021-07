Schonlau schnappt sich den ewigen Rekord

„Wir haben echt guten Baseball gespielt und gezeigt, dass wir in die Play-offs wollen“, würdigte Headcoach Jendrick Speer die klasse Teamleistung und merkte an: „Björns Mitwirken hat uns beflügelt. Sein Rücktritt tut mir immer noch weh.“ Nach zuvor nur zwei Trainingseinheiten mit dem Team zeigte Schonlau, dass sich 19 Jahre Baseballerfahrung nicht einfach in Luft auflösen. „Ich habe immer gesagt, dass ich aushelfe, wenn man mich braucht“, schmunzelte Björn Schonlau, der in beiden Matches als Schlagmann Runs ebnete. Ein Schlagmann bekommt ein Run Batted In (RBI) zugesprochen, wenn ein Läufer das Home Plate erreicht und damit einen Punkt erzielt. Dank zweier RBI‘s überholte Schonlau in der ewigen Bestenliste der Untouchables in dieser Statistik Octavio Medina (322). Dritter in der Rangfolge: Jendrick Speer (313).

