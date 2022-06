Schröder läuft DM-Finale in Berlin

Leichtathletik: Gebürtiger Lübbecker will mithalten und peilt Bestzeit über 5000 Meter an

Lübbecke/Düsseldorf.

Dritter DM-Start in diesem Jahr: Alexander Schröder läuft am Samstag in Berlin gegen die deutsche Elite im 5000-Meter-Finale. Auch ein neuer „Wunderläufer“ gehört dem starken Teilnehmerfeld an.