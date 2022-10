Schubert vor Schlüsselspiel: „Verlieren verboten“

Darf am Sonntag auch gejubelt werden? Der TuS Dielingen empfängt im Schlüsselspiel den Spitzenreiter aus Kutenhausen. Mit einem Sieg wäre die Schubert-Elf wieder in der Aufstiegs-Verlosung.

Drei Spiele mit heimischer Beteiligung stehen an diesem Sonntag (23. Oktober) in der Fußball-Bezirksliga auf dem Programm. Vor allem in Dielingen dürfte die Post abgehen. Zum Spitzenspiel erwartet die Mannschaft von Carsten Schubert eine stattliche Kulisse. „Auch Kutenhausen ist ja für seinen treuen Anhang bekannt“, sagt der TuS-Coach vor dem wichtigen Duell, in dem sein Team wertvollen Boden gutmachen will.

TuS Dielingen - SV Kutenhausen/Todtenhausen

Die Tabelle täuscht etwas. Zwar trifft am Sonntag „nur“ der Siebte auf den Ersten. „Aber ich glaube schon, dass man das Ganze als Spitzenspiel bezeichnen kann“, sagt TuS-Coach Carsten Schubert. Und das aus mehreren Gründen: Mit Dielingen empfängt der Vize-Meister den Vorjahres-Dritten – und je nach Ausgang der Partie könnte es im weiteren Saisonverlauf zwischen beiden Teams noch zum Zweikampf um den Titel kommen.

Zurzeit liegen die Dielinger zwar auf den ersten Blick happige zwölf Punkte hinter Kutenhausen, haben aber noch zwei Nachholspiele in der Hinterhand. Sprich: Bei drei Siegen wären sie wieder dran. Bedeutet allerdings auch: Um den Anschluss zu finden, muss der TuS am Sonntag im direkten Duell liefern. „Das Spiel steht für uns schon unter dem Motto ‚Verlieren verboten‘. Wir sind fast zum Siegen verdammt“, weiß Schubert.

Selbstbewusst genug, um sich gegen den in der Liga noch ungeschlagenen Spitzenreiter einen Dreier zuzutrauen, ist der TuS allemal. Vier Mal in Folge spielten die Dielinger zuletzt „zu Null“ (11:0 Tore). „Dabei haben wir insgesamt gerade mal eine Handvoll Chancen zugelassen“, kann Schubert wieder voll auf seine Defensive bauen. Vorne könnten dagegen noch mehr Tore fallen: „Beim 2:0 in Stift Quernheim hatten wir den siebten oder achten Alu-Treffer der Saison“, hofft Schubert auf mehr Abschluss-Glück im Spitzenspiel.

Die SVKT weiß seit kurzem wieder, wie sich eine Niederlage anfühlt: Gegen die SV Eidinghausen-Werste schied der Liga-Primus unter der Woche überraschend mit 0:1 aus dem Kreispokal aus. Das Spitzenspiel, das auf dem Dielinger Rasenplatz ausgetragen wird, könnte zu einer offenen Angelegenheit werden.

FC Preußen Espelkamp II - FSC Eisbergen

Dietrich Wiedmer redet nicht um den heißen Brei herum: „Aus den nächsten beiden Spielen erhoffe ich mir sechs Punkte“, sagt der Preußen-Coach vor den Duellen gegen die direkten Keller-Kontrahenten Eisbergen und FT Dützen. Dass aus den vergangenen drei Spielen nur ein Punkt für die Preußen heraussprang, ärgert Wiedmer mächtig. „Wir spielen und kämpfen gut – nur die Konstanz über 90 Minuten fehlt manchmal“, so Wiedmer. Beim 4:6 in Oetinghausen machte sich sein Team zuletzt mit vielen Fehlpässen im Spielaufbau das Leben schwer. Ein Grund: die mangelnde Trainingsbeteiligung im Mini-Kader. Doch in dieser Woche sah es besser aus. „Wir konnten immerhin zwei Mal trainieren, haben an den Defiziten gearbeitet“, so Wiedmer, den für Sonntag keine personellen Sorgen plagen.

TuRa Löhne - BSC Blasheim

Aufsteiger Blasheim will auch nach dem 11. Spieltag über dem Strich stehen. Beim Tabellenvorletzten aus Löhne erhofft sich Trainer Kilian Rolfs von seinem Team vor allem mehr Effektivität im Abschluss: „Wir brauchen noch zu viele Chancen. Auch beim 2:4 in Kutenhausen haben wir viel liegen gelassen. Wir können es uns einfacher machen“, so Rolfs, der das „Duell auf Augenhöhe“ am Sonntag mit unverändertem Kader angehen kann.