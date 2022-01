Schülerläufe in Höxteraner Hand

„Trotz der Belastungen des Sportbetriebes durch Trainingsmangel und die Anwendung der 2G Regeln haben es 168 Athleten in die Wertung geschafft. Das waren zwar 49 Sportlerinnen und Sportler weniger als in der vorherigen Laufserie“, teilt der PSV Holzminden mit – und ist mit der Resonanz sehr zufrieden, da nach dem fast flächendeckenden Ausfall von Sportveranstaltungen die Traditionsveranstaltung immerhin über die Bühne gebracht werden konnte.

Das Organisationsteam bestehend aus Elke Dorusch, Sandra Micus, Matthias Ebeling und Werner Golüke hat nach dem coronabedingten Ausfall im vergangenen Jahr in der Neuauflage alle Hürden erfolgreich gemeistert. Termine wurden vorverlegt, Wertungsläufe reduziert. Die große Siegerehrung fand in Kleingruppen unter freiem Himmel statt.

Golüke alle 37. Serien dabei

Erfolgreichster Teilnehmer, vom Moderator der Siegerehrung, Andreas Kopp, auch würdigend als „Mister Winterlaufserie“ bezeichnet, war Werner Golüke vom PSV Holzminden. Er hat an allen Serien teilgenommen und damit bei 306 Starts 4.520 Kilometer erlaufen. Die Freude an dieser Sportveranstaltung ist bei ihm auch nach 37 Jahren nicht verschwunden. Schon über sieben Jahre hat er als ehrenamtlicher Helfer die hauptverantwortliche Streckenorganisation und Betreuung der Sporttreibenden im Liebigstadion übernommen.

Die vier ältesten Teilnehmende waren Engelbert Müller vom TSV Warzen und die PSVer Wilhelm Wehrmann und Edgar Bettermann, der Initiator der Winterlaufserie. Alle in der Altersklasse M 85. Bei den Frauen war es Annemarie Rossbach, MTV Bevern, die der W 70 angehört.

Auch für die Athleten des Kreises Höxter ist die Winterlaufserie traditionell ein beliebter Treffpunkt. So hat Adalbert Grüner von Non Stop Ultra Brakel diesmal alle acht Lauftermine in Holzminden wahrgenommen und während der Serie noch zusätzlich an zwei Ultramarathonläufen teilgenommen.

„Die Serie ist nur möglich, weil sich rund 30 Vereinsmitglieder des PSV aktiv für diese Veranstaltung einsetzen“, hebt Andreas Kopp hervor.

Die Nachwuchsläufer aus dem Kreis Höxter haben die Schülerwertungen in Holzminden dominiert. Gesamtsieger wurde Maximilian Helpenstein (LF Lüchtringen/Mitte) vor Nils Deppe (Zweiter von links) und Moritz Helpenstein (Zweiter von rechts). Hinnerk Meyer (FC BW Weser) holte sich Platz vier der Gesamtwertung und Platz eins seiner Altersklasse. Bei den Schülerinnen gewann Levke Rohlfing vom HLC Höxter (rechts). Foto: PSV Holzminden

Die Königsdisziplin der Serie ist die 20-Kilometer Stecke durch den Solling. Die landschaftliche Schönheit entlang des Hasselbaches nach Schießhaus und die starken Steigungsstücke machen die Einmaligkeit dieses Kurses aus. Die An- und Abstiege sind eine große Herausforderung für die Sportlerinnen und Sportler. Bei den Frauen setzte sich Jennifer Janele (Weserbergland Runner Derental) in einer Spitzenzeit von 4:44:09 über die 60 Kilometer an die Spitze. Platz zwei der Gesamtwertung ging an Sandra Grimm vom SV Brenkhausen/Bosseborn vor Hildegard Barkhausen vom Warburger SV.

Berkemeier mit großem Vorsprung

Die 60 Kilometer bei den Männern gewann Matthias Berkemeier (LF Lüchtringen mit einer Spitzenzeit von 3:55:31 Stunden. Er hatte am Ende 17 Minuten Vorsprung vor Stefan Janssen aus Kreiensen.

Überragend siegte bei den 30 Kilometern der Frauen Jana Zeitz (LT Lieth Paderborn) in einer Zeit von 2:21:51. Gudrun Jones vom SV Brenkhausen/Bosseborn folgte auf Platz zwei der Gesamtwertung.

Bei den Männern gab es über die 30 Kilometer wieder einen starken Konkurrenzkampf, den Sören Hake (SSV Germania Wehrden) für sich entscheiden konnte. Er siegte mit 1:52:04 vor Martin Schoppmeier (SV Brenkhausen/Bosseborn).

Magnus Mathias starker Zweiter

Die 15 Kilometer bei den Frauen konnte Elke Dorusch (PSV Holzminden), in der Zeit von 1:16:52 gewinnen, was besondere Anerkennung verdient. Sie hat die Hauptverantwortung in der Serienorganisation übernommen und hat neben dem Laufen noch bei jedem Termin eine Doppelbelastung durch organisatorischen Verpflichtungen erfüllt. Bei den Männern siegte Dennis Freise (LG Solling) mit der Spitzenzeit von 53:56. Dabei war ihm Magnus Mathias (SSV Wehrden) als Zweitplatzierter mit nur acht Sekunden Rückstand knapp auf den Fersen. Und auch Rüdiger Stecker (Non Stop Ultra Brakel) blieb auf Platz drei der Gesamtwertung mit 1:56 noch klar unter der Zwei-Stunden-Marke. Bei der 15 Kilometer-Wertung für die Schülerinnen errang Levke Rohlfing (HLC Höxter) mit der Zeit von 01:23:23 den Sieg. Bei den Schülern siegte Maximilian Helpenstein (LF Lüchtringen) mit einer überragenden Zeit von 58:27. Er siegte vor Nils Deppe und Moritz Helpenstein. Als jüngerer C-Schüler folgte Hinnerk Meyer vom FC BW Weser als Vierter der Gesamtwertung und Sieger seiner Altersklasse.

Walker stark vertreten

Stark frequentiert waren die Strecken der Walker, was die Bedeutung des Gesundheitssportes in schwierigen Zeiten unterstreicht. Bei den Frauen siegte über die 30 Kilometer Strecke Christine Geffert (Symrise) mit der Zeit von 3:22:56, dicht gefolgt von Petra Müller (TuS Hembsen). Die lange Strecke bei den Männern konnte Rafael Ott (Weserbergland) in 3:13:50 für sich entscheiden. Über 15 Kilometern siegte Anna-Carin Beismann mit 1:52:31. Die Serie bei den Männern holte sich erneut Martin Schüler (LG Solling) mit 1:49:25.

Alle Ergebnisse gibt es unter www.psv-holzminden.de