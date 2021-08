Schuster trifft in letzter Minute

Als sich die Teams und auch die Zuschauer in der Weserkampfbahn gedanklich schon auf das Elfmeterschießen einstellen, war Schuster kurz vor Abpfiff zur Stelle und schoss mit seinem Treffer den SVH ins Viertelfinale. „Es war ein Geduldsspiel. Wir haben überhaupt nichts anbrennen lassen. Es war schwer, Lücken zu finden. Borgentreich hat mit elf Akteuren hinten drin gestanden. Wir sind geduldig geblieben und haben kurz vor Schluss zum Glück das Ding gemacht“, sagte Höxters Co-Trainer Jan Gockel.

Neun Tage vor dem nächsten Aufeinandertreffen konnte der VfR trotz der bitteren Niederlage einige positive Aspekte mit in das Bezirksliga-Duell am Sonntag nehmen. „Es gab wenige Chancen. Die Mannschaft hat die Vorgaben super umgesetzt. Wir standen kompakt und haben gezielt abgesichert. Ein Dank geht an die Hilfe aus der zweiten Mannschaft“, so VfR-Sportdirektor Thomas Schulte.

Ohne acht Spieler fokussierte sich das Team von Jörg Mackenbach fast nur aufs Verteidigen. Die Hausherren kamen durch Kopfbälle von Schuster (23.) und Neuzugang Benedikt Böger (44.) zu zwei guten Aktionen in Durchgang eins. Auf der anderen Seite verpasste Dennis Göke ebenfalls per Kopf aus wenigen Metern die Führung (30.).

In er zweiten Hälfte war der Gastgeber dem 1:0 näher als der VfR. Justin Köhler per direkter Ecke (52.) und nur zwei Minuten später Schuster nach einer Hereingabe von Lucas Balch scheiterten knapp. Die beste Möglichkeit für die Gäste besaß Tobias Cloidt (89.), als er zunächst drei Gegenspieler aussteigen ließ, dann aber an SVH-Keeper Thore Tölke scheiterte. Und dann verpasste Schuster dem VfR auf der anderen Seite den Knockout.

SV Höxter: Tölke - Ortmann (70. Piasecki), Schmitt, Rode (60. Trepschick), Balch, Schuster, Zaturjan, Böger, Dobrott (88. Engel), Krüger (90.+2 Klur), Köhler

VfR Borgentreich: Niggemann, Schumacher, Göke, Rehrmann, Wibbe, Cloidt, Berlage, Güthoff (67. Ellermann), Mertens (88. Berlage), Fögen (82. Schumacher), Robrecht

SV Steinheim überrascht

B-Ligist SV Steinheim sorgt im Achtelfinale des Kreispokals für die Überraschung und siegt 1:0 gegen den hochgehandelten A-Ligisten SG Marienmünster/Rischenau. A-Ligist Warburger SV behauptet sich mit 2:0-Toren beim B-Ligisten TuS Willebadessen.

SV Steinheim – SG Marienmünster/Rischenau 1:0 (0:0). „Es war ein starkes Spiel und ein verdienter Sieg. Alle Chancen von uns wurden gut rausgespielt. Nach dem 1:0 haben wir gut und leidenschaftlich verteidigt“, lobte SVS-Coach Dieter Müller. Die Steinheimer besaßen bereits früh im ersten Durchgang eine große Chance auf das 1:0. Ein sensationelles Solo von Tim Rehberger (61.) sorgte am Ende für den Überraschungssieg. SG-Trainer Andreas Niemann resümierte: „Der Ausgleich wäre nicht verdient gewesen. Wir hatten aber vor dem Rückstand zwei gute Möglichkeiten. In der Defensive waren wir aufgrund der vielen Ausfälle nicht stabil.“

Borgholz sehr kompakt

SG Borgholz-Natzungen/Manrode – SV Holzhausen/Erwitzen 3:0 (1:0). „Wir sind nicht gut reingekommen und haben uns zunächst schwer getan. In der zweiten Halbzeit konnten wir nachlegen und mit dem dritten Tor den Sack zumachen“, sagte SG-Trainer Wolfgang Brückner. Stefan Klare (40.), Daniel Wrede (57.) und Maurice Stohldreier (75.) erzielten die Treffer im Aufeinandertreffen der B-Ligisten aus den Staffeln Süd und Nord. Wichtig für die Hausherren war der parierte Strafstoß von Timo Scherf vor dem 1:0.

Warburg wieder zu Null

TuS Willebadessen – Warburger SV 0:2 (0:1). Simon Bertig (15.) und Thomas Siks per Elfmeter (75.) beförderten den A-Ligisten beim B-Ligisten sicher in die nächste Runde. „Wir haben es leider nicht geschafft, unsere Chancen zu Ende zu spielen, um das Spiel früher zu entscheiden. In der Defensive haben wir nicht viel zugelassen. Daher ist der Sieg absolut verdient. Wir sind sehr froh, dass wir die nächste Runde erreicht haben“, berichtet WSV-Coach Jürgen Voss.

Brakel mühevoll in Halbzeit eins

FC Westheim-Oesdorf – Spvg. 20 Brakel 1:9 (1:2). Brakels Coach Haydar Özdemir war nach der ersten Halbzeit überhaupt nicht zufrieden. „Wir haben das Spiel dominiert, aber hatten etwas Schwierigkeiten gegen einen tiefstehenden Gegner.“ Der haushohe Favorit geriet beim B-Ligisten nach 19 Minuten sogar in Rückstand – Nils Hansmann traf (19.). Mike Lappe (26.) und Matti Rode (43.) sorgten für die 2:1-Führung zur Halbzeit für die Spielvereinigung. Nach dem Seitenwechsel machte es Brakel deutlich: Kevin Koch (49.), Rohde (65., 75.), Anton Böke (68., 69., 86.) und Dorian Schmand (85.) stellten den 9:1-Endstand her. „Die Leistung in der zweiten Halbzeit war in Ordnung“, resümierte Haydar Özdemir.

SV Albaxen – SuS Gehrden/Altenheerse 2:1 (0:1). „Wir haben erst etwas gebraucht, um ins Spiel zu kommen. Letztlich bin ich stolz auf die Leistung des Teams“, sagte Albaxens Co-Trainer Christoph Struck. In der ersten Hälfte war es ein Spiel mit leichten Vorteilen für die Gäste. Folgerichtig ging der SuS mit einer Führung in die Halbzeitpause – Maximilian Peters (31.) traf ins eigene Tor. Doch mit Beginn der zweiten Hälfte zogen die Hausherren das Spiel an sich. Tobias Schinowski (60.) und Stefan Rode (67.) drehten in nur wenigen Minuten die Partie. „Wir haben in der ersten Halbzeit nichts anbrennen lassen und verdient geführt. Leider haben wir unsere Angriffe nicht sauber zu Ende gespielt. Es war am Ende sehr ärgerlich, dass uns der Ausgleich nicht mehr gelungen ist“, so SuS-Trainer Michael Puhl.