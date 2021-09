Schuster und Lesch trumpfen auf

Juniorinnen U16: Die Lüchtringerin Alina Schuster, die bei den Meisterschaftsspielen für den SV Bredenborn in der U18-Mannschaft gepunktet hat und für den TV Höxter bei den Damen erfolgreich die Saison beendete, wurde in ihrer Altersklasse Kreismeisterin. Sie wurde als Topgesetzte ihrer Favoritenrolle gerecht und sicherte sich souverän den Titel im Achterfeld. Damit hat sich die 15-Jährige das Ticket für die Teilnahme an den Bezirksmeisterschaften in Lippstadt gesichert. „Alina hat richtig gut gespielt“, lobte Mannschaftskameradin Greta Lesch.

