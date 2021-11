Schwache Wurfquote aus der Distanz

Paderborn

Riesenenttäuschung bei den Uni Baskets Paderborn: Das Heimspiel gegen die wiha Panthers Schwenningen endete mit einer überflüssigen 86:92 (26:20, 24:27, 20:20, 16:25)-Niederlage. Vor 1003 Zuschauern in der Maspernhalle fehlte es den Hausherren insbesondere im letzten Viertel an Überzeugung und Klarheit in den Aktionen. Die optische Quittung der vierten Saisonpleite: Als Neunter sind die Uni Baskets erstmals raus aus den Play-off-Rängen.

Von Jörg Manthey