SCP feiert Derby-Sieg

B-Junioren-Bundesliga

Borussia Dortmund - SC Paderborn 4:2 (3:2). Zu viele leichte Fehler, die eigenen Möglichkeiten nicht konsequent genutzt – für den SCP war beim BVB mindestens ein Punkt drin. „Die Dortmunder lagen am Ende mit Krämpfen am Boden. Wir haben die Mannschaft in einem intensiven Spiel bis an die Grenze gefordert, deshalb bin ich mit der Art und Weise, wie wir aufgetreten sind, auch zufrieden“, sagt Trainer Oliver Döking. Der SCP erwischte einen Blitzstart und führte nach einem Tor von Jehun Hajiyev bereits nach zwei Minuten mit 1:0. Zwei leichte Fehler nutzten die Schwatz-Gelben und drehten die Partie (7./23.), kurz vor der Pause glich David Zogu (37.) zum 2:2 aus. „Mit dem Remis wollten wir in die Halbzeit gehen, doch in der Nachspielzeit kassieren wir das 2:3 und kurz nach der Pause noch das 2:4. Die Entstehung der Tore war unnötig, das ist ärgerlich. Aber am Ende hat es Dortmund auch gut gemacht“, sagte Döking.“

SCP: Pruhs - Brinkmann, Brinkjost, Floerke, Delli Liuni (71. Liesche Prieto) - Kojic - Kohlstädt, Stamm (41. Marino) - Ermolaev (63. Delifer), Zogu (41. Kerner), Hajiyev

C-Junioren-Regionalliga

SC Paderborn - DSC Arminia 1:0 (0:0). Dank eines Treffers von Marlo Beckmann (41.) rückt die U15 in der Meisterrunde auf Platz drei vor. „Nach einer sehr guten ersten Hälfte haben wir in Durchgang zwei eine unserer Chancen genutzt und verdient gewonnen“, sagte Trainer Frederik Peterburs.