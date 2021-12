Fußball-Westfalenliga am Freitagabend: Peckeloh unterliegt Neuenkirchen nach Führung 1:2

Versmold-Peckeloh

Die Westfalenliga-Fußballer des SC Peckeloh gehen mit einem unguten Gefühl in die Winterpause: Gegen SuS Neuenkirchen gab es am Freitagabend eine 1:2 (1:0)-Heimniederlage. Damit haben die Gäste mit ihrem vierten Sieg in Folge den SCP (ein Spiel weniger) wieder auf einen Abstiegsplatz verdrängt.