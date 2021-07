Sebastian Brandt löst sein DM-Ticket

Rüdiger Stecker (Non-Stop-Ultra, links) hat den ersten der drei 5000-Meter-Zeitläufe in Warburg gewonnen. Schnell setzte sich der Bredenborner an die Spitze des Feldes und lief weitgehend alleine gegen die Uhr.

„Ich bin zwar im letzten Jahr in der Klasse M35, werde aber im September wohl trotzdem in Baunatal starten. Die Quali gilt aber auch schon für das kommende Jahr in der M40“, freute sich Brandt nach dem Lauf. 2:12,32 Minuten benötigte er für die beiden Stadionrunden gegen durchweg jüngere Konkurrenz in einem vor allem zu Beginn sehr schnellen Rennen.