Leichtathletik: Heimische Athleten stellen in diesem Jahr 15 neue Kreisrekorde auf und sind in Westfalens Bestenliste vorn dabei

Kreis Höxter

Als Irene Gröppel 1991 in Paderborn einen neuen W70-Kreisrekord über zehn Kilometer aufstellt, hat Ursula Müller noch nicht einen einzigen Volkslauf absolviert. Als Erhard Kleine 1992 in Höxter eine neue M40-Kreisbestmarke über 800 Meter läuft, hat Sebastian Brandt gerade die Grundschule beendet. Jetzt haben Müller und Brandt die drei Jahrzehnte alten Kreisrekorde ihrer Vorgänger geknackt. Insgesamt gibt es in diesem Jahr 15 neue Leichtathletik-Rekorde im Kreis Höxter – und viele vordere Platzierungen in der Westfälischen Bestenliste.