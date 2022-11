Seit Monaten ohne sportliche Heimat

Weil der Platz am Brullfeld (Foto) umgebaut wird, hat der TuSpo noch kein Heimspiel ausgetragen.

Weder auf dem Hauptspielfeld am Brullfeld noch an der Bocks Allee kann wie berichtet derzeit gekickt werden. Die Folge: Auch die Fußballer der ersten Mannschaft befinden sich in der Kreisliga A seit Monaten im Auswärtsbetrieb.