Selbst ersatzgeschwächt zu stark

Der BC Phönix Hövelhof II sammelte derweil gegen Mülheim zwei wichtige Zähler im Kampf um den Klassenverbleib.

SC BW Ostenland - TuS Friedrichsdorf 5:3. Im Spitzenspiel der bis dato ungeschlagenen Teams, das der SCO ohne seine Nummer eins Tim Hindera sowie Sanne Schra bestreiten musste, kam es in der Dreifachhalle Delbrück vor 60 Zuschauern zu vielen spannenden Partien. Im 1. Doppel behielten Hendrik Wiedemeier/Jan Santüns die Nerven und siegten mit 21:19 im dritten Satz. Weniger spannend machten es Karina Wiedemeier und Laura Müller, die ihr Doppel klar in zwei Sätzen gewannen, bevor Dominic Lassig und Mike Augustine Gnanagunaratnam im 2. Herrendoppel den Gästen gratulieren mussten. Karina Wiedemeier und das Mixed Laura Müller/Jan Santüns schraubten den Vorsprung mit Zweisatzerfolgen auf 4:1, ehe Hendrik Wiedemeier im packenden 1. Herreneinzel gegen Christopher Niermann mit 21:18 im Entscheidungssatz die Oberhand behielt und für den umjubelten Sieg sorgte. Die Niederlagen von Mike Gnanagunaratnam und Dominic Lassig waren da locker zu verkraften. Sportwart Tim Fischbach: „Das Spiel ohne zwei Stammkräfte für sich zu entscheiden, spricht für die Willenskraft der Mannschaft. Wir nehmen die Punkte gerne mit und freuen uns auf ein weiteres Topspiel gegen Gladbeck am nächsten Sonntag.“ Der Gladbecker FC II ist mit 7:1 Punkten ebenfalls noch ungeschlagen. Die Partie beginnt am Sonntag, 24. Oktober, um 11 Uhr in Delbrück.

Spvgg. Sterkrade-Nord - SC BW Ostenland 2:6. Am Tag vor dem Duell mit Friedrichsdorf mussten die Blau-Weißen neben Sanne Schra und Tim Hindera auch auf Jan Santüns verzichten und gerieten mit 0:2 in Rückstand: Das 1. Herrendoppel Wiedemeier/Gnanagunaratnam (1:2) und das Damendoppel Wiedemeier/Müller (0:2) verloren ihre Spiele, doch es sollte bei diesen beiden Niederlagen bleiben. Das 2. Herrendoppel mit Dominik Ahlheit und Dominic Lassig (2:0) brachte die Wende. Karina Wiedemeier (2:1), Hendrik Wiedemeier (2:0), Mike Augustine Gnanagunaratnam (2:0) und Dominic Lassig (2:0) sowie das Mixed Ahlheit/Müller (2:1) machten aus dem 1:2 ein 6:2. „Wir wussten, dass es ohne drei Stammspieler schwer wird. Aber die Mannschaft hat das toll kompensiert und vor allem die Ersatzspieler aus der Verbandsliga haben großen Respekt verdient“, sagte Fischbach.

Hövelhofs Reserve ist auf dem Weg zum Ligaverbleib (von links): Marco Meiwes, Ricarda Rieke, Theo Steinwart, Sriteja Kummita, Björn Six und Luca Graupner. Foto: Ulrich Barther

BC Phönix Hövelhof II - 1. BV Mülheim III 6:2. In diesem wichtigen Duell war die Regionalliga-Reserve zum ersten Mal in dieser Saison wieder vollzählig, so dass dem Vorhaben, sich mit einem Sieg von den Abstiegsplätzen abzusetzen, nichts im Wege zu stehen schien und so kam es dann auch.

Sriteja Kummita und Björn Six legten im 1. Herrendoppel ein souveränes 2:0 vor. Zwar mussten sich Theo Steinwart und Marco Meiwes knapp geschlagen geben, aber auch das Damendoppel mit Ricarda Rieke und Luca Graupner ging nach Startproblemen mit 2:1 an Hövelhof.

Kummita (2:0/Aufgabe des Gegners), Steinwart (2:0), Graupner (2:0) und das nervenstarke Mixed Björn Six/Rieke (20:22, 26:24, 24:22) ließen vier weitere Zähler folgen, allein Meiwes unterlag mit 1:2. Am nächsten Samstag, 23. Oktober (20 Uhr), möchte die Mannschaft (4:6 Punkte) mit einem weiteren Sieg gegen Münster (2:6) das Punktekonto ausgleichen.