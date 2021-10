Selbstbewusstsein im Doppelpack

Paderborn

In der Fußball-Bezirksliga steht am neunten Spieltag eine echte Spitzenpartie auf dem Programm: Tabellenführer DJK Mastbruch hat am Sonntag ab 15 Uhr Verfolger Viktoria Rietberg zu Gast. Der TuS Sennelager erwartet im Paderborner Stadtderby den TSV Wewer und die TuRa Elsen den zuletzt formstarken USC Altenautal.

Von Jochem Schulze