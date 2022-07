Sennelager hat das Glück auf seiner Seite

Paderborn

Das Glück, das dem Team Hämmerling TuS Sennelager an den ersten Spieltagen in der 2. Tennis-Bundesliga Nord so manches Mal auf dem Platz gefehlt hat; am Freitag im Heimspiel gegen den LTTC Rot-Weiß Berlin war es ein treuer Begleiter.

Von Agentur Klick