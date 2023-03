Serhat Kara hat in der Winterpause das Traineramt beim TSC Steinheim übernommen und will das Team nach dem Abstieg aus der Bezirksliga in der Kreisliga A möglichst frühzeitig zum Klassenerhalt führen. Im Kreis Höxter war Kara zuletzt bei der SG Dalhausen als Spielertrainer tätig.

Foto: Günter Sarrazin